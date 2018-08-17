Президент Таджикистана обещал не оставить соседей без воды

Ташкент, , 16:43 — REGNUM Таджикистан никогда не оставлял и не оставит своих соседей без пресной воды и будет наращивать сотрудничество в области совместного использования высокогорного Сарезского озера, заявил президент республики Эмомали Рахмон на пресс-конференции по итогам встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Рахмон отметил, что развитие проекта использования пресной воды из Сарезского озера объемом 17 кубических километров внесет вклад в обеспечение питьевой водой населения Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Душанбе состоялась конференция по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018−2028 годы». В ходе мероприятия Рахмон заявил, что Таджикистан готов использовать водные ресурсы республики в общих интересах.

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