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Первая леди Израиля обвиняется во вмешательстве в политику страны

Политика

Первая леди Израиля проводила собеседование с кандидатами на пост военного советника премьер-министра страны

Тель-Авив, 17 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара обвиняется во вмешательстве в политический процесс, сообщает 17 августа Anadolu.

Первая леди Израиля проводила собеседование с кандидатами на пост военного советника премьер-министра страны.

«Министерство обороны направило кандидатов на должность советника в канцелярию премьер-министра для собеседования с Нетаньяху, однако они были шокированы, узнав, что собеседование будет проводить Сара», — отметил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

Напомним, за последние несколько лет Нетаньяху и его жена регулярно подвергаются критике со стороны судебных органов, в том числе и за факты коррупции. Премьер-министр отвергает подобные обвинения.

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