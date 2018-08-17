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Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Политика

В ходе переговоров лидеры двух стран подписали 27 документов

Ташкент, 17 августа 2018, 14:15 — REGNUM  Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали договор о стратегическом партнерстве, сообщили 17 августа в пресс-службе главы Узбекистана.

В ходе переговоров лидеры двух стран подписали 27 документов о сотрудничестве в сфере промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, образования, геодезии и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Ташкент с официальным визитом прибыл президент Таджикистана. В резиденции «Куксарай» главы государств провели встречу в узком формате и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Таджико-узбекские отношения
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