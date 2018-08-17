Армению впервые посетит канцлер Германии

Ереван, , 14:06 — REGNUM 24−25 aвгуста Армению с официальным визитом посетит канцлер Германии Ангела Меркель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении.

Согласно источнику, в рамках визита пройдут армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Гернании Ангелой Меркель.

Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции. В рамках визита Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Канцлер Германии посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтит память жертв Геноцида армян.

С момента установления дипломатических отношений между Арменией и Германией в 1992 году — это первый визит канцлера Германии в Армению. Президенты Армении между тем шесть раз были с визитами в Германии.