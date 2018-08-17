17 августа 2018 года стало днем «индонезийско-американской дружбы»

Сан-Франциско, США, , 10:49 — REGNUM Мэр города Сан-Франциско объявил 17 августа 2018 года днем «индонезийско-американской дружбы», сообщает МИД Индонезии.

Красно-белый индонезийский флаг был поднят над зданием мэрии города Сан-Франциско в связи с празднованием 73-й годовщины независимости Индонезии 17 августа 2018 года.

Церемонию поднятия флага возглавили глава протокола в мэрии Сан-Франциско Шарлотта Шульц и Ханггиро Сетябуди, исполняющий обязанности генерального консула Республики Индонезия в Сан-Франциско. На мероприятии также присутствовали служащие мэрии и 25 представителей индонезийского общества и сотрудники Генерального консульства Индонезии в Сан-Франциско. Мероприятие сопровождалось исполнением национального гимна Индонезии.

Мероприятие продолжилось в международном зале приемов мэрии города. Начальник протокола предложила аудитории почтить память погибших в землетрясении на острове Ломбок минутой молчания.

В своем выступлении глава протокола заявила, что Генеральное консульство Индонезии в Сан-Франциско стало неотъемлемой частью города. Кроме того, она представила прокламационный документ мэра Сан-Франциско, в котором говорилось, что 17 августа 2018 года в Сан-Франциско объявлено днем «индонезийско-американской дружбы».

Исполняющий обязанности генерального консула Индонезии заявил, что отношения между Индонезией и США, особенно с Северной Калифорнией, «очень хороши, и благодаря этому дружеские отношения и взаимопонимание между двумя странами и общинами, как ожидается, будут расти».

Напомним, в ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию, которая длилась с 9 марта 1942 года по 17 августа 1945 года. На момент оккупации Индонезия являлась голландской колонией.