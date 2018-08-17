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Сотни СМИ США выступили против Дональда Трампа

Политика

Издания критикуют Трампа за то, что он критикует их

Сотни СМИ США выступили против Дональда Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 17 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Сотни американских газет совместно выступили против критики президента США Дональда Трампа в отношении СМИ, сообщает 17 августа Al Jazeera.

Более 350 новостных изданий Соединенных Штатов выступили с редакционными статьями, в которых осудили высказывания главы государства.

По мнению СМИ, критика Трампа связана не с тем, что издания публикуют недостоверную информацию, а с тем, что она противоречит интересам главы Белого дома.

Напомним, после избрания Дональда Трампа на пост президента страны против его политики ведется активная борьба со стороны многочисленных либеральных СМИ, глава государства отвечает им симметрично.

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