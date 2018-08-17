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На Украине будут запрещать не просто российские книги, а целые издательства

Политика

Российские книги «угрожают» Украине независимо от содержания

Киев, 17 августа 2018, 03:24 — REGNUM  По инициативе Госкомтелерадио Украины правительство рассмотрит предложение о введении санкций против 35 российских издательств, выпускающих «продукцию антиукраинского содержания», заявила пресс-служба Госкомтелерадио 16 августа на официальном сайте.

«Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер», — заявил первый заместитель руководителя Госкомтелерадио и по совместительству нынешний главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак.

«Эти издатели сознательно заключают договора с создателями текстов, направленных на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая «литература» является составной гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей нужно давать достойный отпор», добавил он.

Напомним, ранее на Украине запретили книги четырёх российских писателей.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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