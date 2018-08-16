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На Украине расширили список людей, фильмы с которыми нельзя показывать

Культура

В черные список попали черные фамилии

Киев, 16 августа 2018, 14:25 — REGNUM  Четырех человек добавило в черный список министерство культуры Украины, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в черном списке оказались писатели Лев Вершинин, Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. В минкульте Украины считают, что эти люди создают «грозу национальной безопасности» Украины. Отмечается, что вместе с этими людьми в черном списке находятся 138 фамилий. Также по новому закону на Украине Госкино запрещено показывать фильмы с участием людей, занесенных в черный список.

Напомним, Захар Прилепин в феврале 2017 года стал заместителем командира батальона спецназа в Донецкой Народной Республике. Летом 2018 года писатель покинул ДНР.

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