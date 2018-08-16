На Украине расширили список людей, фильмы с которыми нельзя показывать

Киев, , 14:25 — REGNUM Четырех человек добавило в черный список министерство культуры Украины, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в черном списке оказались писатели Лев Вершинин, Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. В минкульте Украины считают, что эти люди создают «грозу национальной безопасности» Украины. Отмечается, что вместе с этими людьми в черном списке находятся 138 фамилий. Также по новому закону на Украине Госкино запрещено показывать фильмы с участием людей, занесенных в черный список.

Напомним, Захар Прилепин в феврале 2017 года стал заместителем командира батальона спецназа в Донецкой Народной Республике. Летом 2018 года писатель покинул ДНР.