Посольство РФ предупредило Великобританию о репутационных потерях

Лондон, , 01:41 — REGNUM Власти Великобритании по-прежнему отказываются делиться информацией о якобы организованном Москвой отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и игнорируют все запросы российского посольства, сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

«В то же время политики из США продолжают участвовать в этой вопиющей антироссийской провокации, за которой к тому же последовали санкции, которые связывают с участием России в инциденте в Солсбери. Россия считает подобные решения, принятые без доказательств, политически ангажированными», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что британские власти оказывают давление на следствие по делу инцидентов в Солсбери и Эймсбери и еще до окончания расследования заочно обвиняют Россию.

«Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, если власти США и Великобритании не откажутся от голословных обвинений в адрес России в ближайшее время, будут приняты ответные меры, которые приведут к гораздо большим репутационным потерям, нежели потери от иракской авантюры, которая также не была подкреплена фактами», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия готова зеркально ответить на санкции США, введенные по причине якобы причастности России к химической атаке в Солсбери.

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