Пятница, 17 Августа 2018 года
00:57:03 МСК

Госсекретарь США создает группу по координации политики против Ирана

Политика

Дональд Трамп и его команда нацелены на конфронтацию с Ираном

Госсекретарь США создает группу по координации политики против Ирана
Gage Skidmore
Майк Помпео

Вашингтон, 16 августа 2018, 23:09 — REGNUM  Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что он принял решение создать специальную группу по координации американской политики в отношении Исламской Республики Иран. Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 августа.

По словам Помпео, это группа будет отвечать за направление, а также пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий Государственного департамента, связанных с Ираном.

Специальным представителем США по Ирану назначен Брайан Хук.

Напомним, что с приходом Трампа в Белый дом, политика США в отношении Ирана изменилась диаметрально. Трамп вновь возобновил санкции против Ирана, которые были сняты его предшественником Бараком Обамой и грозит санкциями всем, кто будет иметь дело с Исламской Республикой.

Ранее рахбар Ирана ятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести с американцами никаких переговоров.

Читайте развитие сюжета: Спецпредставитель США по Ирану назвал условия для начала переговоров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить