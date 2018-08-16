Паника в Молдавии: российские БТР из Приднестровья перешли Днестр

Тирасполь, , 22:02 — REGNUM Молдавские власти и Миссия ОБСЕ в Молдавии выразили обеспокоенность военными учениями Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Как передает ИА REGNUM, в молдавском Бюро по «реинтеграции» назвали учения «провокационными и вызывающими».

Особую обеспокоенность Кишинева вызвало то, что учения включали форсирование реки Днестр, хотя это происходило в более чем 10 километрах от границы с Молдавией — на участке, где оба берега Днестра являются территорией ПМР. В Молдавии тем не менее считают, что это «может снова привести к напряженности в Зоне безопасности».

В Кишиневе пожаловались, что старшего военного начальника Миротворческих сил от Молдавии не пустили посмотреть на проходящие на территории ПМР учения: «доступ на место перекрыли неизвестные лица».

Тем не менее молдавским представителям удалось узнать, что в районе пляжа у села Тырнавка и возле пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе было «скопление бронетехники типа TAB («БТР70») и военных грузовиков без регистрационных номеров и опознавательных знаков». «Согласно отчетам, были хорошо слышны двигатели бронемашин, а на входе в реку Днестр были замечены специальная военная техника и оборудование», — отметили в молдавском ведомстве.

Второй раз старший военный начальник миротворческого контингента от Молдавии вместе с представителями Миссии ОБСЕ в Молдавии отправился на место утром следующего дня, чтобы «проследить за ситуацией на этом участке Зоны безопасности». Но их снова остановил «военный патруль без опознавательных знаков, который перекрыл им движение». «В ходе разговора члены патруля признали, что входят в состав ОГРВ. Спустя примерно 30 минут, достаточное время для того, чтобы скрыть другое возможное военное присутствие в этой зоне, патруль отступил, а старший военный начальник МС РМ вместе с представителями Миссии ОБСЕ в РМ продолжили движение по местности, однако определить реальную ситуацию уже не представлялось возможным», — с досадой сетуют в молдавским ведомстве.

Все это в Кишиневе считают «вызовом, порождающим новую напряженность в Зоне безопасности», и обвиняют Россию в «неспособности выполнять взятые на себя обязательства».

В Миссии ОБСЕ в Молдавии в свою очередь выразили недовольство, что им «помешали провести полный мониторинг учений». «Миссия ОБСЕ призывает все стороны, вовлеченные в выполнение Соглашения 1992 о принципах мирного урегулирования, всецело соблюдать положения Соглашения и режим Зоны безопасности, а также соответствующие решения и положения ОКК. Это в интересах всех сторон», — добавили в миссии.

Отметим, что ранее Молдавия и США проводили совместные военные учения прямо на территории Зоны безопасности вблизи молдавского населенного пункта Вадул-луй-Водэ на Днестре.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровья в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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