Суд Швейцарии отклонил протест адвоката Каримовой на конфискацию $808 млн

Ташкент, , 20:07 — REGNUM Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил протест адвоката старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой по делу о конфискации активов в размере $808 млн, пишет швейцарская газета Tagblatt.

Адвокат Каримовой Грегуар Манжа планировал оспорить решение о конфискации активов, ссылаясь на нарушения процессуальных норм и права Каримовой на справедливое судебное разбирательство. Однако суд признал, что права подсудимой не были нарушены.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Манжа заявил, что намерен встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По мнению защиты, действующий глава государства — единственный человек, который может изменить положение Гульнары Каримовой.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат дочери Ислама Каримова надеется встретиться с главой Узбекистана