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Суд Швейцарии отклонил протест адвоката Каримовой на конфискацию $808 млн

Политика

Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа планировал оспорить решение о конфискации

Суд Швейцарии отклонил протест адвоката Каримовой на конфискацию $808 млн
qimono
Молоток судьи

Ташкент, 16 августа 2018, 20:07 — REGNUM  Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил протест адвоката старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой по делу о конфискации активов в размере $808 млн, пишет швейцарская газета Tagblatt.

Адвокат Каримовой Грегуар Манжа планировал оспорить решение о конфискации активов, ссылаясь на нарушения процессуальных норм и права Каримовой на справедливое судебное разбирательство. Однако суд признал, что права подсудимой не были нарушены.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Манжа заявил, что намерен встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По мнению защиты, действующий глава государства — единственный человек, который может изменить положение Гульнары Каримовой.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат дочери Ислама Каримова надеется встретиться с главой Узбекистана

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