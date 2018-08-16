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В «Казахфильм» выразили протест из-за изъятия земли властями Алма-Аты

Политика

На участке находится декорация сериала «Казакское ханство»

Алма-Ата, Казахстан, 16 августа 2018, 19:37 — REGNUM  Акимат (администрация) Алма-Аты принудительно изымает у «Казахфильма» земельный участок площадью 5,5 га для строительства национально-культурного комплекса Ethnoland, сообщили 16 августа в пресс-службе киностудии.

В «Казахфильме» выразили несогласие с действиями акимата, так как в праве временного возмездного землепользования на 50 лет от 2010 года земельный участок является неделимым.

В киностудии отметили, что на территории участка, который изымается акиматом, находится декорация сериала «Казакское ханство», которая используется кинематографистами различных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа и. о. председателя комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана Калымжан Ибраимов завил, что киностудию «Казахфильм» необходимо исключить из списка приватизируемых объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане высказались против приватизации киностудии «Казахфильм»

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