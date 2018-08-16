МИД Франции прокомментировал освобождение Ильгара Мамедова

Париж, , 16:13 — REGNUM МИД Франции поприветствовал освобождение Ильгара Мамедова, политического деятеля оппозиционного движения «Республиканская альтернатива» в Азербайджане.

«Эта мера, ожидаемая международным сообществом, идет в направлении, которое мы активно поддерживали в ходе наших контактов с властями Азербайджана», — говорится в заявлении МИД.

Лидер движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов вышел на свободу 13 августа. Суд Азербайджана принял решение заменить оставшийся срок заключения на два года условно.

Напомним, Ильгар Мамедов, который собирался принять участие в выборах президента Азербайджана, был арестован 4 февраля 2013 года. В марте 2014 года лидер оппозиции был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в разжигании массового насилия.