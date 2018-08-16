«Пятибалльная шкала давно не пятибалльная»: почему устарели школьные оценки

Барнаул, , 11:14 — REGNUM Пятибалльная система оценки в школах традиционна для России, но переход на другую систему необходим, считает кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил, почему поддерживает тех, кто считает, что пятибалльная система устарела.

«У них разная аргументация, но есть общее — пяти баллов недостаточно, чтобы отразить особенности успеваемости каждого ребенка, шкала оценивания для этого слишком грубая. Тем более что на ЕГЭ используют 100-балльную шкалу.

Мое мнение — пятибалльная система оценивания была адекватной другой системе образования, которая в процессе реформ последних 10−17 лет изменилась так, что некоторые её части стали несовместимы. Нужно понимать, что когда меняешь одну часть, это ведет к последствиям во всех взаимосвязях», — отметил Алексей Ушаков.

По его мнению, во многом несоответствие пятибальной системы оценивания обострилось после введения ЕГЭ.

«И дело не только в том, что ЕГЭ использует 100-балльную систему, но и в том, как он повлиял на систему образования. Например, раньше ученик по результатам выпускных экзаменов получал пять в аттестат. Точно таких же оценок по стране было тысячи, так как пятибалльная шкала слишком грубая, чтобы плавно дифференцировать учащихся всей страны, выстроить их рейтинг, который позволил бы отобрать, например, 100 лучших математиков.

Все ученики, знающие программу предмета лучше, чем на хорошо, были отличниками. Но как выбрать тех, кто будет учиться на престижном факультете известного вуза? Проблема решалась с помощью вступительных экзаменов в вуз, где с помощью специально подобранных заданий и собственного субъективного мнения экзаменационная комиссия выбирала тех, кому будет дана возможность получить образования именно на этом факультете именно этого вуза. В сумме, в комплексе, данная система работала. Пятибалльную систему дополняли результаты олимпиад, портфолио, школы при вузах, курирование талантливых учащихся и так далее.

Однако система была достаточно непрозрачной и неочевидной, во многом закрытой для всех, поэтому был введен механизм ЕГЭ, который я в целом поддерживаю, считаю соответствующим текущем потребностям общества и системы образования и более справедливым для рядовых учеников. Однако это приводит к несоответствию пятибалльной системы условиям задачи. Если на итоговой аттестации по результатам обучения в школе будет 100-балльная шкала, то пятибалльная шкала не позволяет достаточно точно показать текущее место учащегося относительно этой шкалы», — отметил кандидат педагогических наук Алексей Ушаков.

По его словам, все усугубляется тем, что пятибалльная шкала давно не пятибалльная:

«Единицу в журнал поставить фактически невозможно. Двойка как оценка за урок возможна, но как годовая или четвертная оценка относится к маловероятным событиям. То есть сейчас учителя фактически вынуждены оценивать успеваемость детей с помощью четерехбалльной или даже трехбалльной шкалы. Зачем нужны школьные оценки?

Это не только инструмент стимулирования, но и инструмент управления качеством обучения. По оценке учащиеся и их родители, могут оценивать достаточность и результативность своих усилий по усвоению школьной программы. На основе оценок оценивается результативность учителя и школы в целом. На основе данных оценок должна осуществляться коррекция используемых методик обучения, приниматься управленческие решения.

Может ли это работать, если в классе все практически вне зависимости от приложенных усилий практически гарантированно получат три балла? Остается всего два балла, чтобы отметить тех, кто учится лучше посредственного и удовлетворительного уровня. Достаточно ли этого, чтобы участники образовательного процесса могли ясно понимать свою реальную успеваемость относительно стобалльной шкалы единого экзамена? Понимать реальный уровень своих шансов поступить в вуз своей мечты? Считаю, что нет», — заявил Алексей Ушаков.

Исходя из сказанного, он пришёл к выводу, что в идеале напрашивается идея привести всю школьную систему оценивания к 100-балльной шкале.

«Однако для рядового использования на уроках она слишком громоздкая и избыточная. Вторым очевидным решением является выбор десятибалльной шкалы, она хорошо переводится в стобалльную.

Однако она плохо согласуется с интуитивной шкалой, которую используют учителя. Им действительно удобна и понятна пятибалльная шкала с ее четкими и понятными критериями — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Поэтому мне нравится идея двенадцатибалльной шкалы», — отметил Алексей Ушаков.

По его наблюдениям, с момента введения пятибалльной шкалы учителя чувствовали необходимость её расширения.

«Были придуманы плюсы и минусы: «пять», «пять с плюсом», «пять с минусом». Если считать что кол как оценка считается неприемлемой, то двенадцатибалльная шкала как раз отражает уже неофициально существующую и используемую практически каждым учителям систему оценивания: 12 — это «5+», 11 — это «5», 10 — это «5-», 1 это «2-». Это шкала оценивания, за которую я отдаю свой голос», — пояснил Алексей Ушаков.

Но, по его мнению, в этом вопросе может быть рассмотрен и второй вариант, вытекающий из этой же логики и не противоречащий интуиции учителя.

«Это 15-балльная система оценивания. В этом случае 15 — это «5+», 3 — это «1+», 1 — это «1-». Но данная система требует официального признания того, что есть учащиеся, которые достойны оценки «кол». И не только признания, а принятия данной возможности к исполнению, разработки официальных механизмов работы с детьми с такой оценкой», — резюмировал кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что пятибалльную систему оценок в школе могут отменить как устаревшую, заявили замглавы Роспотребнадзора Анзор Музаев и глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По мнению экспертов, привычная система с двойками и пятерками — «позавчерашняя».

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Но российский министр образования Ольга Васильева заявила, что, несмотря на дискуссии, в российских школах останется традиционная пятибалльная система, поскольку «никаких серьезных предложений ни от кого не поступало».

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