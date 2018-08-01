Пятибалльную систему школьных оценок могут отменить

Москва, , 11:00 — REGNUM Рособрнадзор обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы школьных оценок. Такая система давно устарела, рассказали замглавы ведомства Анзор Музаев и глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов в интервью «Известиям».

Привычная система с двойками и пятерками — «позавчерашняя», она неудобна и несовершенна. Однако для изменений необходимо повысить квалификацию учителей, отметил Болотов.

«Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал Музаев.

В действительности сегодня действует система четырех оценок, так как единицу учителя не ставят. Однако необходимо оценивать компетенции ученика в «навыках XXI века»: креативности, критического мышления, кооперации и коммуникации. Один из возможных вариантов — система с 12 баллами, отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Ольга Васильева рассказала о проблеме дефицита кадров в школах. Сегодня в России — не более одного процента вакансий для учителей в городских и сельских школах, при этом более всего востребованы сельские учителя английского языка.

Читайте также: Дефицит учителей? Васильева привела данные по кадрам в школах