Западная Сахара не хочет видеть «криптовалютную» электростанцию США в Дахле

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары (WSRW) осудила планы американской компании Brookstone Partners по строительству ветряной электростанции в городе Дахла на оккупированной Марокко территории, передаёт Sahara Press Service.

«Марокко пытается привлечь иностранные компании, увязывая интересы этих компаний с собственными интересами, чтобы узаконить оккупацию территории Западной Сахары», — заявили в организации.

В WSRW подчеркнули, что строительство станции в Дахле станет «нарушением прав народа Западной Сахары», и напомнили о «том факте, что соглашения, заключенные между Рабатом и Вашингтоном, исключают территорию Западной Сахары».

Напомним, в июле частная нью-йоркская компания Brookstone Partners объявила о планах по строительству ветряной электростанции мощностью 900 мегаватт недалеко от города Дахла. Энергию от станции предполагается использовать для добычи биткоина и других криптовалют.