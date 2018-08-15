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Западная Сахара не хочет видеть «криптовалютную» электростанцию США в Дахле

Политика

Американская компания договорилась с Марокко о строительстве ветряной электростанции для снабжения майнинговых ферм на оккупированной территории Западной Сахары

Тифарити, 15 августа 2018, 23:59 — REGNUM  Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары (WSRW) осудила планы американской компании Brookstone Partners по строительству ветряной электростанции в городе Дахла на оккупированной Марокко территории, передаёт Sahara Press Service.

«Марокко пытается привлечь иностранные компании, увязывая интересы этих компаний с собственными интересами, чтобы узаконить оккупацию территории Западной Сахары», — заявили в организации.

В WSRW подчеркнули, что строительство станции в Дахле станет «нарушением прав народа Западной Сахары», и напомнили о «том факте, что соглашения, заключенные между Рабатом и Вашингтоном, исключают территорию Западной Сахары».

Напомним, в июле частная нью-йоркская компания Brookstone Partners объявила о планах по строительству ветряной электростанции мощностью 900 мегаватт недалеко от города Дахла. Энергию от станции предполагается использовать для добычи биткоина и других криптовалют.

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Конфликт в Западной Сахаре
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