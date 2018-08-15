СМИ США: Турция — ненадежный союзник в борьбе с ИГ* в Сирии

Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Надежность Турции как союзника в борьбе с террористическими группировками в Сирии вызывает сомнение, сообщает 15 августа газета The New York Times.

В опубликованном материале издание ссылается на мнение неназванных высокопоставленных сотрудников военных разведок США и европейских стран.

Как утверждает The New York Times, Анкара скрывает часть информации о своих военных операциях в Сирии и о формированиях ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на территории этой страны от представителей так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

Кроме того, разведка США подозревает Турцию в оказании помощи террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ранее была известна как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, военные контингенты Турции, США и их сателлитов находятся на территории Сирии без разрешения сирийского правительства и без мандата ООН, то есть абсолютно незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа правительство Турции в ответ на введение Вашингтоном санкций против части турецких чиновников объявило о повышении на 60−140% ввозных пошлин на несколько групп товаров из США.

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