«В США не осталось авторитетов, а интеллект стал врагом сам по себе»

Москва, , 17:50 — REGNUM Попытки связать бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с мнимым вмешательством России в выборы президента США — это свидетельство того, что в Америке не осталось авторитетов, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя «расследование» агентства Bloomberg, авторы которого обозначили Генри Киссинджера как одного из членов предполагаемого «российского заговора», членами которого якобы также являются сам президент США Дональд Трамп, его зять, российский посол и другие.

«Господин Киссинджер является военным преступником, и это, скорее, аргумент в пользу того, что он действительно глыба американской внешней политики, — сказал Делягин. — В преступном государстве вы не можете быть значимым элементом системы, если вы весь в белом. Он действительно военный преступник и серьёзный мыслитель».

Пик влияния Киссинджера, как считает Делягин, пришёлся на тот момент, когда он утратил все свои официальные должности — на 1990-е годы.

«Киссинджер в условиях абсолютной стратегической неопределённости пытался определить вехи будущего для США, — сказал Делягин. — Это именно тот человек, который исполнял схему, при которой арабские страны продают нефть по очень дорогой цене, но хранят свои доходы в банках США. Это человек из нескольких эпох, и в каждой он играл роль. И то, что на него теперь залаяли шавки, свидетельствует не только о том, что в США не осталось авторитетов, но и о том, что интеллект стал врагом сам по себе. Киссинджер был человеком, который претендовал на объективное видение».

Напомним, что, если верить результатам расследования, проведённого агентством Bloomberg, в марте 2016 года зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был приглашен на официальный обед организации Center for the National Interest. Там его якобы познакомили с самим Киссиндежром.

«Главной достопримечательностью мероприятия был Генри Киссинджер, где с ним познакомился Джаред Кушнер, — пишет Bloomberg. — Там же Кушнер встретился с Дмитрием Саймсом, давним президентом Центра национальных интересов. Организация Саймса активно сотрудничает с Россией, энергичнее других в Вашингтоне. Центр всегда пользовался одобрением Генри Киссинджера. Позже Кушнер и Саймс вместе организовали для Трампа презентацию в отеле Mayflower. Именно там Кушнер впервые встретился с послом России Сергеем Кисляком. После того, как Трамп был избран президентом, но до того, как он вступил в должность, Кушнер спрашивал Кисляка, может ли его команда использовать российское посольство для личного общения с Москвой».