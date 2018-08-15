Автор книги о Дональде Трампе врала американской публике – политолог

Москва, , 15:56 — REGNUM Экс-сотрудницу Белого дома Омароссу Манигол-Ньюман, которая написала книгу об американском президенте «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе», могут привлечь к ответственности за нарушение закона, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 15 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Омароса Маниголт-Ньюман — мастер шоу, но у неё могут быть проблемы, если она будет упорствовать, утверждая, что заносила в «ситуативную комнату» (помещение в Белом доме, в котором запрещено использование любых электронных приборов — прим. ИА REGNUM ) звукозаписывающее оборудование, — сказал Корнилов. — Это нарушение закона, и её можно будет привлечь к ответственности. Однако как только её начнут привлекать, она станет героиней, и её все начнут защищать».

При этом политолог отметил, что в настоящее время Омароса заявляет прямо противоположное тому, что говорила во время предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Она более-менее узнаваемое лицо в афроамериканском комьюнити, — сказал Корнилов. — Оно не горело желанием поддерживать Трампа. Она занималась тем, что в течение полугода доказывала афроамериканскому сообществу, что Трамп — интернационалист и любит чёрных. Получается, всё то время она открыто врала американской публике. Или врёт сейчас. Увы, аморальный облик этой женщины сейчас американские СМИ не обсуждают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд на бывшую сотрудницу Белого дома Омаросу Маниголт-Ньюман за нарушение соглашения о соблюдении конфиденциальности, которое она подписала в 2016 году.

Так Белый дом отреагировал на выход книги Маниголт-Ньюман и её выступления на телевидении, где она негативно отзывалась о бывших коллегах и о Трампе лично, а кроме того, призналась, что тайно записывала разговоры, свидетельницей которых она становилась во время работы в Белом доме. Сама Маниголт-Ньюман заверяет, что не подписывала соглашение о конфиденциальности.

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