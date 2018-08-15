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1 тыс. квартир Минобороны РФ передана в собственность Ростова-на-Дону

Политика

Квартиры расположены в шести домах в жилом районе «Суворовский»

1 тыс. квартир Минобороны РФ передана в собственность Ростова-на-Дону
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Ростов-на-Дону, 15 августа 2018, 12:03 — REGNUM  Более 1 тыс. квартир, расположенные в микрорайоне «Суворовский» в Ростове-на-Дону, переданы из федеральной собственности в муниципальную. Акты приёма-передачи подписаны с Министерством обороны России, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Уточняется, что в муниципальную собственность передано 1 156 квартир в шести домах, расположенных по переулку Измайловский, улицам Уланская и Драгунская. Эти объекты, находившиеся ранее в собственности российского военного ведомства, долгое время не эксплуатировались. В настоящее время специальная комиссия обследует помещения, после чего в них будет проведён косметический ремонт.

В пресс-службе отметили, что жильё не было востребовано по причине передислокации войск Минобороны РФ в другие регионы страны.

Проблемаулучшенияжилищныхусловийграждан остро стоит для многих семей ростовчан. Использование пустующего фонда помогло бы снять часть существующей проблемы, если квартиры будут использованы городскими властями в рамках реализации социальных программ.

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Министерство обороны России
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