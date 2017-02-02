Следком Якутии отрицает заказной характер ареста главы Нюрбинского района

Якутск, , 08:23 — REGNUM Следственный комитет Якутии официально заявил: информация о политическом характере уголовного дела в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова и необоснованности его ареста безосновательна. «Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перечисления по инициативе Попова многомиллионных сумм на счет застройщика, который не выполнил обязательства по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Напомним, Борис Попов обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (286 УК РФ). По данным следствия, подрядчик, который должен был возводить здание школы, в декабре 2014 года — феврале 2015 года получил 39 миллионов рублей аванса для закупки и транспортировки строительных материалов. Борис Попов незаконно обязал руководителя учреждения-заказчика стройки, находящегося в его прямом подчинении, перечислить на счета подрядчика дополнительно ещё 38 миллионов рублей. Получив 77 млн рублей, за 2 года компания выполнила работы только на 17 миллионов, выяснило следствие. Кроме того, по информации следственного комитета, работы по закладке фундамента выполнены некачественно.

Ведомство акцентирует внимание: Бориса Попова обвиняют в том, что он своими незаконными действиями причинил значительный материальный ущерб бюджетам района и республики. «Кроме того, в результате действий главы нарушены конституционные права учащихся на обеспечение доступности качественного образования, а средства в сумме около 60 миллионов рублей, перечисленные на строительство школы, учредителями предприятия израсходованы на иные цели. Само предприятие продано третьим лицам. Работы по строительству школы остановлены в сентябре 2015 года», — также говорится в сообщении республиканского следственного комитета.

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Ведомство выясняет, находился ли Попов в сговоре с фирмой-подрядчиком. Необходимость заключения под стражу главы Нюрбинского района следственный комитет объясняет тем, что он пытался склонить свидетелей к даче заведомо ложных показаний.

Между тем, в Нюрбе продолжаются пикеты с требованием освободить арестованного главу района. По информации «Блокнота Якутска», жители муниципалитета вышли с плакатами встречать кортеж чиновников правительства республики, приехавших в Нюрбу с ежегодным отчётом перед населением. В одиночных пикетах участвовали 15 человек. Кроме того, на двухэтажное здание центральной аптеки повесили баннер в защиту арестованного главы.

Как сообщало ИА REGNUM, жители муниципалитета считают, что истинной причиной ареста Бориса Попова стало его несогласие с предложением продать 10% акций «АЛРОСА-Нюрба», которое поддержали и депутаты Госсобрания республики. «Всей своей деятельностью на посту главы администрации Нюрбинского улуса избранный большинством населения Борис Попов заслужил доверие народа, а многочисленные проверки различных контролирующих и надзорных органов показали отсутствие в его работе на посту главы улусной администрации каких-либо нарушений», — считают жители района.

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