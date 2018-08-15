На Урале 23 кандидата в депутаты угодили в полицию

Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM В Свердловской области 23 кандидата на депутатские места стали объектами пристального внимания полиции. Об этом журналистам заявил председатель облизбиркома Валерий Чайников.

20 заявлений было написано на кандидатов в Екатеринбурге. Ещё два заявления написали на кандидатов в Верхней Пышме и одно в Среднеуральске. В четырёх случаях правовоохранители уже отказали в возбуждении дел. Ещё по двум идут проверки в рамках УПК.

По словам Чайникова, особо отличился кандидат от одной из партий. Он устроил дебош в ресторане.

Напомним, выборы на Урале и по всей стране пройдут 9 сентября. В Свердловской области главным событием дня станут выборы депутатов гордумы Екатеринбурга.