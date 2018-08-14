Тбилиси, , 18:44 — REGNUM Правящая «Грузинская мечта» отказывается от консультаций с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по кандидатуре председателя Верховного суда. Об этом журналистам заявила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Она отметила, что с учетом отношения администрации президента к парламентскому большинству и того факта, что на все выборные должности Георгий Маргвелашвили выдвигает сотрудников своей администрации, смысла в проведении с главой государства каких-либо переговоров правящая партия не видит.

«Администрация президента Грузии называет беседу с нами препирательством и склоками, а ведь парламентское большинство — это именно та группа, которая должна принять решение по кандидатуре председателя Верховного суда. При таком отношении мы не видим никакого смысла участвовать в этих консультациях, так каксформировать единую позицию нам, как видно, не удастся. Президент сам может продолжить начатый им процесс, представить кандидата, а мы обсудим его и примем решение, поддержим эту кандидатуру или нет», — подчеркнула Тамар Чугошвили.

Напомним, что должность председателя Верховного суда Грузии стала вакантной после того, как подала в отставку бзанимавшая этот пост Нино Гвенетадзе. Причиной своего решения она назвала состояние здоровья и необходимость длительного лечения за границей, но оппозиция и политически активная общественность расценили такой шаг как вынужденый. По мнению оппонентов нынешней власти, бывший председатель Верховного суда не сумела справиться с существующим в судебной системе кризисом, а также обеспечить принятие справедливых решений по целому ряду нашумевших дел.

После ухода Нино Гвенетадзе в отставку президент Грузии объявил о начале консультаций с политическими партиями, экспертными и научными кругами по кандидатуре следующего председателя Верховного суда и уже провел ряд встреч в рамках этих консультаций. Георгий Маргвелашвили должен представить на утверждение парламента кандидатуру нового председателя, а если парламентское большинство его выбор не одобрит, утверждение председателя Верховного суда может затянуться на неопределенный срок.