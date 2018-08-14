Деятель правящей партии Зимбабве стала национальной героиней

Хараре, , 11:50 — REGNUM Власти Зимбабве объявили национальной героиней скончавшуюся от рака экс-главу провинции Северный Матабелеленд Токозиле Анжелу Мататуту, сообщает агентство Prensa Latina 14 августа.

Решение было объявлено президентом страны Эммерсоном Мнангагвой после единодушного одобрения членов Политбюро правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», членом которого Мататуту являлась. Мнангагва подчеркнул, что смерть Мататуту лишила партию видного лидера и оставила вакуум, который будет сложно заполнить.

Токозиле Анжела Мататуту начала политическую деятельность в 70-х годах, участвовала в переговорах между партиями «Союз африканского народа Зимбабве» и «Патриотическим фронтом», была вице-президентом женской лиги правящей партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер КНР поздравил президента Зимбабве с победой на выборах