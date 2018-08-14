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В Турции «нейтрализовали» семь террористов

Политика

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Анкара, 14 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» семь террористов, сообщает 14 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, взятому в плен, а также сдавшемуся добровольно. Однако власти редко расшифровывают к какой категории относится «нейтрализованный» противник.

Напомним, вооруженные силы Турции проводят регулярные рейды против повстанцев или террористов. Некоторые организации признаны террористическими не всем международным сообществом, в частности Рабочая партия Курдистана.

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Политическая жизнь Турции
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