В Турции «нейтрализовали» семь террористов

Анкара, , 10:07 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» семь террористов, сообщает 14 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, взятому в плен, а также сдавшемуся добровольно. Однако власти редко расшифровывают к какой категории относится «нейтрализованный» противник.

Напомним, вооруженные силы Турции проводят регулярные рейды против повстанцев или террористов. Некоторые организации признаны террористическими не всем международным сообществом, в частности Рабочая партия Курдистана.

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