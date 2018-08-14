Число жертв столкновений в Эфиопии достигло 40 человек

Аддис-Абеба, , 08:32 — REGNUM В результате военных столкновений в Эфиопии погибли 40 человек, сообщает 14 августа Al Jazeera.

Бои вспыхнули в неспокойной провинции Оромия, куда вторглись боевики из соседней провинции Сомали.

«Мы до сих пор не знаем причин нападения, но знаем, что его жертвами стали представители народности оромо», — отметили в представительстве местной администрации.

Напомним, 4 августа в Эфиопии вспыхнули акции протеста против этнического меньшинства региона Сомали. По словам представителей правительства страны, на улицы вышли люди, поддерживающие местное сепартистское правительство, и устроили беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек. Глава мятежного региона Абди Мохамуд Омар уже отстранен от власти.

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