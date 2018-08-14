Вторник, 14 Августа 2018 года
09:24:15 МСК

Число жертв столкновений в Эфиопии достигло 40 человек

Политика

Причины конфликта пока не установлены

Аддис-Абеба, 14 августа 2018, 08:32 — REGNUM  В результате военных столкновений в Эфиопии погибли 40 человек, сообщает 14 августа Al Jazeera.

Бои вспыхнули в неспокойной провинции Оромия, куда вторглись боевики из соседней провинции Сомали.

«Мы до сих пор не знаем причин нападения, но знаем, что его жертвами стали представители народности оромо», — отметили в представительстве местной администрации.

Напомним, 4 августа в Эфиопии вспыхнули акции протеста против этнического меньшинства региона Сомали. По словам представителей правительства страны, на улицы вышли люди, поддерживающие местное сепартистское правительство, и устроили беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек. Глава мятежного региона Абди Мохамуд Омар уже отстранен от власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Эфиопии: власти отключили интернет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить