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За полгода в Узбекистане ликвидировали 116 подпольных религиозных школ

Политика

За весь 2017 год было ликвидировано 33 нелегальные школы

Ташкент, 13 августа 2018, 21:13 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года в Узбекистане было ликвидировано 116 подпольных религиозных школ (худжрей), в которых обучались несовершеннолетние, передает 13 августа телеканал «Узбекистан 24».

В репортаже передачи «Хужрадаги зулмат» («Мрак в худжре») отмечается, что воспитатели нелегальных худжрей применяют к несовершеннолетним методы психологического и физического насилия. Организаторам незаконных религиозных школ предъявлены обвинения по разным статьям уголовного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали четырех террористов из запрещенной организации. Трое задержанных ранее были судимы за кражи.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Узбекистана арестовали четырех террористов

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Исламизация Туркестана
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