Понедельник, 13 Августа 2018 года
17:35:21 МСК

Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Доха, 13 августа 2018, 16:53 — REGNUM  Делегация террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудила с официальными властями Узбекистана вопросы безопасности транспорта и линий электропередач, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на представителя катарского офиса запрещенной организации Мохаммада Сохейль Шахина.

По его словам, 11 августа представители террористов встретились с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Представители движения находились в Узбекистане с 7 по 10 августа.

Стороны обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта в Афганистане, а также необходимость вывода иностранных сил.

Напомним, в 2010 году Узбекистан запустил в Афганистане железную дорогу протяженностью 75 км на участке Хайратон — Мазари — Шариф. В настоящее время планируется построить участок железной дороги протяженностью 2 тыс. км.

Читайте ранее в этом сюжете: Афганистан и Узбекистан планируют создать зону свободной торговли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить