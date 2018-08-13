Талибы* обсудили в Ташкенте мирное урегулирование ситуации в Афганистане

Доха, , 16:53 — REGNUM Делегация террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудила с официальными властями Узбекистана вопросы безопасности транспорта и линий электропередач, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на представителя катарского офиса запрещенной организации Мохаммада Сохейль Шахина.

По его словам, 11 августа представители террористов встретились с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Представители движения находились в Узбекистане с 7 по 10 августа.

Стороны обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта в Афганистане, а также необходимость вывода иностранных сил.

Напомним, в 2010 году Узбекистан запустил в Афганистане железную дорогу протяженностью 75 км на участке Хайратон — Мазари — Шариф. В настоящее время планируется построить участок железной дороги протяженностью 2 тыс. км.

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