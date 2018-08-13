27 студентов из Египта получили стипендии на обучение в Индонезии

Каир, , 15:13 — REGNUM В общей сложности 27 студентов из Египта получили стипендии от правительства Индонезии для изучения языка и местной культуры, сообщает МИД Индонезии.

6 из 27 человек получат возможность учиться в различных крупных университетах Индонезии в течение трех лет, остальные приедут в Индонезию на годовую стажировку.

Помимо 27 человек, еще двое студентов также отправятся в Джакарту на десять дней. Они стали победителями конкурса «Speech and Storytelling» для иностранных докладчиков. Соревнование проводилось посольством Индонезии в Каире. Победители примут участие в праздновании дня независимости Индонезии 17 августа в президентском дворце в Джакарте.

Посол Индонезии в Египте Гельми Фаузи выразил надежду на то, что будущие студенты и победители конкурса смогут больше узнать о культуре архипелага.

Правительственные стипендии Республики Индонезии дают возможность иностранным студентам пройти год обучения в крупнейших вузах страны.

Ранее сообщалось, что шесть студентов из Туниса получили стипендии от индонезийского правительства для изучения индонезийского языка, искусства и культуры.

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