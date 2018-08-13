Вопрос о прекращении закупок двигателей РД-180 встает при каждом обострении

Москва, , 13:22 — REGNUM Очередное заявление NASA о горячем желании создать собственную альтернативу российским ракетным двигателям РД-180, которые США продолжают закупать в России с 1997 года при любых санкциях и скандалах, совершенно неудивительно, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее директор американского аэрокосмического агентства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что американская космическая промышленность настойчиво трудится над тем, чтобы снизить зависимость своей космической программы от российских ракетных двигателей РД-180, которыми оснащаются ракеты Atlas.

«Это даже нормально. Естественно и логично желание NASA создать собственный двигатель для космических ракет-носителей Atlas III и Atlas V. Тем более, что при каждом обострении российско-американских отношений встает вопрос о возможном прекращении этих закупок.

Тем не менее до сих пор все попытки создать замену российским ракетным двигателям РД-180 в США терпят неудачу. Последняя такая попытка завершилась крахом на стадии испытаний прототипа.

Вот это действительно должно удивлять. Или, по крайней мере, наталкивать на некоторые размышления. Причин таких неудач может быть две.

Первая — какая-то родовая травма американской школы космического ракетостроения, неизвестная широкой публике. Научный потенциал и материальные ресурсы, которые США могут привлечь для решения любой технической задачи, очень массивны и многообразны, однако результата до сих пор нет.

Вторая — человеческий фактор. Банальный корыстный интерес должностных лиц в США и NASA, кровно заинтересованных в продолжении сделок по закупке российских двигателей, а значит, и зависимости от зарубежных производителей».

Читайте также: Директор NASA: США не устраивает зависимость от двигателей РД-180