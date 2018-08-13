Битва за Газни: власти Афганистана отправили подкрепление

Кабул, , 10:47 — REGNUM Власти Афганистана отправили военное подкрепления силам безопасности, сражающимся с террористами за город Газни, сообщает 13 августа Reuters.

Нападение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стратегически важный город Газни, связывающий Кабул с южным Афганистаном, свело к минимуму надежду на мирные переговоры между правительством страны и террористами.

Напомним, первоначально власти страны заявляли о том, что нападение террористов на город было остановлено, однако данные сообщения оказались недостоверными. Спустя трое суток правительство было вынуждено это признать, отправив подкрепление в Газни.

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