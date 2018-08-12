Премьер-министры Китая и Японии договорились продолжить диалог

Пекин, , 21:34 — REGNUM Премьер-министры КНР и Японии Ли Кэцян и Синдзо Абэ обменялись приветственными телеграммами по случаю 40-летия Китайско-японского договора о мире и дружбе, сообщает 12 августа Синьхуа.

В телеграммах подчеркивается значение договора, открывшего новую эру в международных отношениях в АТР и закрепившего в нем мирные принципы, вытекающие их уроков Второй мировой войны. Подчеркивается, что на двух странах лежит особая ответственность за мир и безопасность в регионе, что требует от них развивать взаимовыгодное сотрудничество, постоянно контролируя уровень существующих разногласий.

Синдзо Абэ подчеркнул, что с нетерпением ждет намеченного на осень визита в Китай и будет рад продолжению диалога с Ли Кэцяном, который посетил Японию в мае текущего года.