Лавров заявил о готовности России развивать отношения с США

Москва, , 16:28 — REGNUM Россия готова встречаться даже с представителями тех стран, которые проводят недружественную для неё политику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

«Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится», — сказал Сергей Лавров отвечая на вопрос журналистов об актуальности двусторонней встречи лидеров России и США в условиях заявлений США о новых санкциях.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что как минимум на уровне глав внешнеполитических ведомств такие контакты будут развиваться, если американская сторона будет действовать на условиях равноправия, на основе баланса интересов и учета позиции друг друга.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва все еще надеется на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном и другими странами Запада, однако, к сожалению не встречает взаимности в данном вопросе.