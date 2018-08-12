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Конвенция по статусу Каспия исключает присуствия на море иностранных баз

Политика

Конвенция подписана сегодня, 12 августа в Актау

Актау, Казахстан, 12 августа 2018, 15:10 — REGNUM  Конвенция о правовом статусе Каспийского моря запрещает размещение на Каспии иностранных военных баз. Об этом сегодня, 12 августа, заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, выступая на V Каспийском саммите.

«Любое строительство военных баз, нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается. Принят очень важный шаг», — сказал Рухани.

Напомним, накануне министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не будет американских военных баз.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал прошедший саммит стран «Каспийской пятёрки» встречей с эпохальным значением. Он подчеркнул, что подписанная Конвенция гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в рамках V Каспийского саммита лидеры России, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Данная Конвенция готовилась с 1996 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры каспийских стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия

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