В свои дома с 2015 года вернулись более миллиона граждан Сирии

Москва, , 10:54 — REGNUM Более 1,2 миллиона граждан Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома, сообщается 12 августа в информационном бюллетене российского Центра приёма, распределения и размещения беженцев.

«Всего с 30 сентября 2015 г. в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись 1 216 796 внутренних переселенцев (женщин — 364 934, детей — 620 388)», — говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ.

Кроме того, сообщается, что российской стороной проведено 1 892 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлено и распределено 2 896,56 т продовольствия, предметов первой необходимости и питьевой воды.

Военными врачами России оказана медицинская помощь 87 671 жителю Сирии.

Российскими специалистами также ведутся работы по восстановлению инфраструктуры на территории Сирийской Арабской Республики.

Здесь восстановлено 89 медицинских и 218 образовательных учреждений, отремонтировано 278 км автомобильных дорог, проложено 207 км линий электропередач.

Кроме того, российскими специалистами введено в эксплуатацию 86 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса.

Напомним, что Центр приёма, распределения и размещения беженцев создан Министерством обороны РФ в июле 2018 года.

«В рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания Российской Федерацией по согласованию с руководством Сирийской Арабской Республики», — было сказано в сообщении Министерства обороны РФ по этому поводу.