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Австрия осудила жесткий разгон демонстранстов в Бухаресте

Политика

При освещении событий был ранен оператор австрийского телеканала

Австрия осудила жесткий разгон демонстранстов в Бухаресте
European People's Party
Себастьян Курц

Вена, 11 августа 2018, 15:28 — REGNUM  Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил методы, с помощью которых румынская полиция разогнала митинг в Бухаресте. 11 августа Курц опубликовал свою позицию в Twitter.

«Свободное выражение мнения, как и связанная с ним свобода прессы — основные свободы Евросоюза, которые мы признаем_ и которые должны безоговорочно защищаться. Насильственные столкновения в Бухаресте, в ходе которых было ранено много демонстрантов и журналистов, мы решительно осуждаем. Мы ждем полного объяснения. Пострадавшему оператору канала ORF я желаю скорейшего выздоровления», — написал канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в столице Румынии прошла демонстрация, организованная проживающей за границей румынской диаспорой. Полиция применила против протестующих силу, пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших в ходе протестов в Румынии увеличилось до 440

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