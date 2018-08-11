США и Япония обсудили размещение ПРО Aegis

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Состоялись телефонные переговоры министра обороны Японии Ицунори Онодэра с его американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает пресс-служба минобороны Японии.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили размещение комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Японии и подчеркнули важность беспрепятственного размещения этих комплексов. Также стороны затронули вниманием ситуацию вокруг КНДР и подтвердили необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио будет и далее разъяснять России свою позицию относительно размещения американских комплексов ПРО Aegis Ashore на своей территории. Ранее глава минобороны Японии в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что система ПРО не представляет для России никакой угрозы.

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