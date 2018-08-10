Пентагон хочет создать «запасную» GPS-систему спутниковой навигации

Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Военное ведомство США планирует разработку и создание альтернативной космической системы глобального позиционирования и навигации, сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на текст отчета Пентагона о перспективах развития военно-космических сил США.

В документе указано, что это необходимо сделать на случай вывода из строя или уничтожения уже существующей спутниковой системы GPS.

Агентство не уточняет, в какие сроки предполагается разработать и создать «запасную» спутниковую систему навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США объявил о планах Вашингтона создать к 2020 году министерство военного космоса. Ранее в СМИ США активно обсуждалась тема незащищенности американской орбитальной группировки от враждебных воздействий России и Китая.

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