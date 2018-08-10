Путин и Эрдоган обсудили по телефону экономические связи и энергетику

Москва, 10 августа 2018, 19:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и его перспективы, сообщает 10 августа пресс-служба Кремля.
Президенты дали позитивную оценку динамике реализации совместных стратегических проектов, особенно в энергетической сфере.
Кроме того, был уточнен график российско-турецких контактов на разных уровнях.
Как сообщало ИА REGNUM, стратегическими проектами в сфере энергетики, совместно реализуемыми Россией и Турцией, являются газопровод «Турецкий поток» и строительство атомной электростанции «Аккую».
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