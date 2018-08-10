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Тема легализации абортов вернется при реформировании УК Аргентины

Политика

Власти исключили возможность проведения референдума после провала законопроекта в Сенате

Тема легализации абортов вернется при реформировании УК Аргентины
hhach
Маленькая жизнь

Буэнос-Айрес, 10 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Власти Аргентины включат легализацию абортов в реформу уголовного законодательства, пишет газета La Nación 10 августа.

«Мы, аргентинцы, рады поднять табуированный вопрос. Я очень доволен дебатами и диалогом, но у нас есть фоновая проблема, которая не решится одним законом», — сказал президент Маурисио Макри после отказа Сената легализовать добровольные аборты.

Правительство исключило возможность проведения всеобщего референдума по вопросу легализации абортов, но пообещало включить его в реформу уголовного законодательства. Также будет усилено сексуальное воспитание в школах — подростковая беременность составляет большую проблему в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 августа Сенат 38 голосами против 31 отклонил законопроект, разрешавший аборты по собственному желанию до 14 недели беременности. В Аргентине аборты допускаются только в случае риска для жизни матери или если женщина забеременела в результате изнасилования.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Аргентины не принял закон о легализации абортов

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Политическая жизнь Аргентины
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