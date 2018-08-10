ВВС Турции ликвидировали пять человек на территории Ирака

Анкара, , 13:41 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 10 августа Anadolu.

Турецкие военные часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен или сдавшемуся добровольно, однако власти страны редко сообщают, в какую категорию попадают «нейтрализованные».

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении долгих десятилетий ведет борьбу с правительством страны за право обладания собственной автономией. Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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