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ВВС Турции ликвидировали пять человек на территории Ирака

Политика

Все они были членами РПК

Анкара, 10 августа 2018, 13:41 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 10 августа Anadolu.

Турецкие военные часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен или сдавшемуся добровольно, однако власти страны редко сообщают, в какую категорию попадают «нейтрализованные».

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении долгих десятилетий ведет борьбу с правительством страны за право обладания собственной автономией. Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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