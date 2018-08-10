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Индонезия гарантирует закупку российских самолетов Су-35

Политика

Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолётов Сухого Су-35 не зайдет в тупик

Индонезия гарантирует закупку российских самолетов Су-35
Dmitry Terekhov
Истребитель Су-35

Джакарта, 10 августа 2018, 12:08 — REGNUM  Министерство обороны Индонезии заявило, что дело о закупке российских самолётов Сухого Су-35 не зайдет в тупик. Если все пойдет по плану, то в этом месяце Индонезия планирует подписать дополнительное соглашение, сообщает Sindonews.

«Мы надеемся, что в скором времени в нашей стране появятся сверхсовременные самолеты», — заявили в министерстве обороны.

В феврале 2018 года Индонезия подписала контракт на закупку 10 боевых самолетов. Ожидается, что первые самолеты могут быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года.

В Министерстве обороны Индонезии заявили, что в отношении США нет никаких проблем. «У нас нет врагов. Мы сотрудничаем с США и также планируем приобрести у них пять военно-транспортных самолетов C-130 Геркулес», — говорится в заявлении.

Напомним, США негативно отнеслись к покупке Индонезией российской военной техники. Ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в настоящее время Индонезия ожидает отмену санкций США.

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Внешняя политика Индонезии
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