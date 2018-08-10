России и Украине предложат создать Российскую Конфедерацию

Москва, , 11:25 — REGNUM ЛДПР намерена 11 августа предложить России и Украине «новую формулу политического бытия» — Российскую конфедерацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа сообщили в пресс-службе партии.

«Мы обратимся с призывом к президентам двух крупнейших стран, находящихся на территории бывшего СССР — России и Украины (Владимиру Путину и Петру Порошенко)», — отмечают в партии.

По мнению либерал-демократов, «вся территория бывшего СССР должна стать землей, по которой можно свободно передвигаться, на которой не будет виз и таможни, будут признаваться паспорта, где русский язык будет главным языком межнационального общения».

«ЛДПР предлагает трем сотням миллионов новую формулу политического бытия. Она будет называться Российская Конфедерация», — сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что «столицей» станет Москва, однако под контролем Москвы предлагается оставить семь полномочий в сфере: внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, энергетика, связь, экология. Все остальные правила и нормы жизни планируется устанавливать на местах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, формой обращения друг к другу жителей предлагается сделать «земляки».