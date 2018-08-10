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В Турции продолжаются аресты членов ФЕТО: 12 человек задержано

Политика

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена

Анкара, 10 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали по меньшей мере 11 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 10 августа Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена, так как организация обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции был подавлен военный переворот, в ходе спецоперации погибли 250 человек, еще 2 тыс. 200 человек получили ранения. Лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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