Член Политбрюро ЦК КПК прибудет в Москву на консультации по безопасности

Пекин, , 03:52 — REGNUM Член Политбюро ЦК Компартии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи прибудет на консультации по вопросам стратегической безопасности в Москве, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Четырнадцатый раунд консультаций по вопросам стратегической безопасности Китай — Россия пройдет в Москве с 14 по 17 августа. По словам пресс-секретарям МИД Китая Лу Кана, визит Яна состоится по приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Напомним, что 13-й раунд консультаций проходил в июле 2017 года в Пекине. Тогда Николай Патрушев прибыл в столицу Поднебесной по приглашению Яна Цзечи. Стороны договорились об углублении стратегического всеобъемлющего партнерства и укреплении двустороннего взаимодействия.