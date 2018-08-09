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Нацбанк Украины: Кредиты МВФ поддерживают жизнедеятельность страны

Политика

Одними кредитами сыт не будешь

Нацбанк Украины: Кредиты МВФ поддерживают жизнедеятельность страны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кредит

Киев, 9 августа 2018, 23:38 — REGNUM  Сотрудничество с МВФ благотворно влияет на жизнедеятельность украинской экономики, но не решает проблему её деиндустриализации, заявил глава совета национального банка Украины Богдан Данилишин 9 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сотрудничество с МВФ — это окно возможностей, наш пропуск в глобализированный мир. Но жизнь — это развитие, а не поддержка жизнедеятельности», — отметил эксперт.

Напомним, правительство Украины рассчитывает в ближайшее время получить очередной кредит от МВФ, однако до сих пор не выполнено основное требование фонда — повышение цены на газ для населения страны.

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Украина и МВФ
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