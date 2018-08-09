Четверг, 9 Августа 2018 года
20:01:15 МСК

Если США заставят МВФ выдать кредит Украине, гривну ждет обвал — эксперт

Экономика

Киев традиционно обесценивает курс гривны после получения кредита МВФ

Если США заставят МВФ выдать кредит Украине, гривну ждет обвал — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 9 августа 2018, 19:37 — REGNUM  Эксперт Фонда общественной безопасности Украины Юрий Гаврилечко назвал «слухами» сообщения в СМИ о том, что якобы Международный валютный фонд (МВФ) согласился выделить Киеву кредит в 1,9 млрд долл. Об этом Гаврилечко заявил 9 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Есть несколько меморандумов МВФ, в которых четко обозначены критерии, по которым будет выделен следующий транш — если Украина достигнет определенных маркерных показателей в своем экономическом развитии. Если этого не будет, то решение о предоставлении очередного транша будет политическим. И приниматься это решение будет совсем не в ЕС, а в США, как у крупнейшего акционера МВФ», — сказал Гаврилечко.

Он также напомнил, что с 1994 года Киев традиционно обесценивает курс гривны после получения кредита МВФ.

«После получения транша МВФ наблюдалась девальвация, снижение золотовалютных резервов из-за вывода этих средств за границу, а не стабилизация гривны. Благодаря кредитам МВФ частные долги становятся государственными. После каждого транша МВФ Нацбанк выходит с интервенциями на валютный рынок. Сначала курс немного проседает, эти средства выкупаются и покидают Украину. Потом курс растет. Это можно проследить на протяжении всех лет сотрудничества Украины с МВФ, начиная с 1994 года. Соответственно, чем меньше Украина берет внешних кредитов, тем более стабильной является экономическая ситуация внутри страны», — пояснил Гаврилечко.

Как сообщалось, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в ЕС писали, что Украина якобы договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года. МВФ требовал повышения цен на газ для населения Украины в пределах 60%. Украинское правительство заблокировало повышение цен на газ для населения. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн. (257 долл.) за 1000 куб. м.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить