Если США заставят МВФ выдать кредит Украине, гривну ждет обвал — эксперт

Киев, , 19:37 — REGNUM Эксперт Фонда общественной безопасности Украины Юрий Гаврилечко назвал «слухами» сообщения в СМИ о том, что якобы Международный валютный фонд (МВФ) согласился выделить Киеву кредит в 1,9 млрд долл. Об этом Гаврилечко заявил 9 августа в эфире телеканала NewsONE.

«Есть несколько меморандумов МВФ, в которых четко обозначены критерии, по которым будет выделен следующий транш — если Украина достигнет определенных маркерных показателей в своем экономическом развитии. Если этого не будет, то решение о предоставлении очередного транша будет политическим. И приниматься это решение будет совсем не в ЕС, а в США, как у крупнейшего акционера МВФ», — сказал Гаврилечко.

Он также напомнил, что с 1994 года Киев традиционно обесценивает курс гривны после получения кредита МВФ.

«После получения транша МВФ наблюдалась девальвация, снижение золотовалютных резервов из-за вывода этих средств за границу, а не стабилизация гривны. Благодаря кредитам МВФ частные долги становятся государственными. После каждого транша МВФ Нацбанк выходит с интервенциями на валютный рынок. Сначала курс немного проседает, эти средства выкупаются и покидают Украину. Потом курс растет. Это можно проследить на протяжении всех лет сотрудничества Украины с МВФ, начиная с 1994 года. Соответственно, чем меньше Украина берет внешних кредитов, тем более стабильной является экономическая ситуация внутри страны», — пояснил Гаврилечко.

Как сообщалось, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в ЕС писали, что Украина якобы договорилась с МВФ о выделении очередного кредитного транша. Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года. МВФ требовал повышения цен на газ для населения Украины в пределах 60%. Украинское правительство заблокировало повышение цен на газ для населения. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн. (257 долл.) за 1000 куб. м.