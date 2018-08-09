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Хуситы призвали обсудить в Совбезе ООН авиаудар коалиции по автобусу

Политика

Лидер хуситов Мухаммад аль-Хуси обратился к России, Китаю и Франции

Сана, 9 августа 2018, 22:33 — REGNUM  Лидер йеменских хуситов, глава революционного комитета движения «Ансар Алла» Мухаммад аль-Хуси обратился к России, Китайской Народной Республике и Франции с призывом организовать срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу удара авиации саудовской коалиции по автобусу с детьми в йеменском городе Саада, сообщает 9 августа телеканал «Аль-Масира».

В частности, аль-Хуси заявил, что «это преступление, как и все предшествовавшие ему, подтверждает неприятие мира руководством коалиции. Ответственность за это и другие преступления ляжет на Америку и Великобританию, так как все они совершены их оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздушной атаки на автобус с детьми в йеменском городе Саада погибли 50 человек, а еще 77 были ранены. Большинство из погибших являются детьми разного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: До 50 человек выросло число жертв авиаудара по автобусу с детьми в Йемене

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