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Свердловский Серов может обрести мэра уже 10 августа

Политика

Осталось два кандидата

Свердловский Серов может обрести мэра уже 10 августа
Иллюстрация: Khabar 24
Кресло руководителя

Серов, Свердловская область, 9 августа 2018, 21:48 — REGNUM  В свердловском Серове 10 августа снова может появиться мэр. Депутаты местной думы соберутся на внеочередное заседание и выберут его из двух кандидатур.

Как пишет местная газета «Глобус», на этот пост претендуют вице-мэр Василий Сизиков и первый вице-мэр Вячеслав Семаков.

Напомним, кресло стало вакантным в конце мая. Избранная думой в 2017 году мэр ушла в отставку. Был объявлен новый конкурс. И на него заявились четыре кандидата. Первый этап конкурса все они успешно прошли, но затем двое были отсеяны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области на пост мэра Серова претендуют четыре кандидата

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